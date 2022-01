Aston Villa ed Everton hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino sinistro Lucas Digne alla corte di Steven Gerrard: il costo del trasferimento si aggira sui 30 milioni di euro. Il calciatore francese, in rotta da tempo col tecnico dei Toffees Rafa Benitez, è atteso a Birmingham nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà al suo prossimo club.



Digne era stato seguito anche dall'Inter in questa finestra di mercato come possibile vice-Perisic, ma la proprosta del club nerazzurro si è sempre fermata ad un prestito di riscatto.