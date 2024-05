Inter, sfuma il blitz per Rabiot?

"Le due strade dell’Inter americana: stadio proprio e big salvi o cessione", titola La Verità. Nelle ore del passaggio di proprietà dell'Inter, il mercato è congelato, compresi i prolungamenti di contratto di due big come, in scadenza nel 2026. Lo scrive il quotidiano La Verità, sul quale si legge che, anche se da viale della Liberazione arrivano conferme che "il progetto va avanti", lo slittamento è destinato ad aumentare l’incertezza perché l’argentino giocherà la Coppa America e l’italiano gli Europei, con la possibilità che su di loro piombino con offerte monstre le big d’Europa.

Secondo La Verità, anche un, che è in scadenza di contratto con la Juventus e al quale non dispiacerebbe giocare con amici come Benjamin Pavard e Marcus Thuram.La voce circa un interesse dell'Inter per Rabiot era circolata settimana scorsa ed era statadopo la riunione della Lega di Serie A a Roma, a margine della finale di Coppa Italia.