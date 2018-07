L'Inter si allontana da Nicolas Gonzalez. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'argentino è vicino allo Stoccarda. Il classe 1998 dell'Argentinos Juniors piaceva al club nerazzurro, che ha provato a portarlo in Italia in sinergia con il Cagliari. Nelle ultime ore, la formazione teutonica ha accelerato ed è pronta a presentare una nuova offerta. L'Inter non rilancerà: Gonzalez non rappresenta una priorità dei nerazzurri, che dopo gli arrivi di de Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano continuano a lavorare su altre piste.



ACCORDO - "Inter e Cagliari? Un club tedesco è in vantaggio" aveva dichiarato pochi giorni fa il presidente dell'Argentinos Juniors Cristian Malaspina. La società è lo Stoccarda, che è pronto ad affondare il colpo: pronta un'offerta di 9 milioni di dollari più una percentuale (tra il 10% e il 15%) su una futura rivendita del gioiellino argentino. Una proposta che potrebbe convincere l'Argentinos Juniors a lasciar partire il calciatore: Nico Gonzalez potrebbe volare in Germania già la prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.