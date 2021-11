FORMAZIONI UFFICIALI

Vincere per avvicinarsi a grandi passi alla qualificazione agli ottavi. Vincere per credere anche al primo posto nel girone, in vista dell'ultima gara contro il Real Madrid. E' una partita decisiva quella che lgioca questa sera a San Siro contro lo, fischio di inizio alle ore 18.45.Dal 2011/12 l'Inter non riesce a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Per farcela bisogna battere lo Shakhtar e aspettare il risultato di Sheriff-Real: non dovessero vincere i transinistriani la qualificazione sarebbe cosa fatta. Gli ucraini, guidati da De Zerbi, sono ultimi nel girone. "Se vinciamo con lo Shakhtar possiamo concentrarci sul campionato", ha detto Inzaghi, che difatti si affiderà all'11 migliore. In attacco rientracon, in mediana ancoracon(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic,Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.: Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matvienko; Maycon, Stepanenko; Tete, Pedrinho, Solomon; Fernando​.