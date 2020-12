Tutto in una notte e potrebbe non bastare.si giocano rispettivamente controil passaggio del turno agli ottavi di finale dinell'ultimo turno dei rispettivi gironi. Tutto aperto perche ha una sola possibilità di risultato, la vittoria, e potrebbe non bastare perché in caso di contemporaneo pareggio di Real Madrid e Borussia Monchengladbach i nerazzurri finirebbero in ogni caso in Europa League, mentre senza portare a casa i 3 punti abbandonerebbero tutte le competizioni europee. Basta invece un pareggio ai nerazzurri diper il passaggio del turno in casa di un Ajax obbligato a vincere, la squadra perdente precipiterà in Europa League, ma il clima tesissimo in casa Bergamo non aiuta i tifosi a sognare.Ajax-Atalanta, calcio d'inizio alle ore 18.55 all'Amsteradm Arena sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (numero 252). Anche Inter-Shakhtar Donetsk, fischio d'inizio alle ore 21 al Giuseppe Meazza di San Siro, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (canale 252).(4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.(4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho.​