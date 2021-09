L'Inter vista contro lo Shakhtar è insufficiente, fatta eccezione per qualcuno. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“A parte Skriniar, se la sono cavata De Vrij, Brozovic, Correa quando è entrato. Gli altri no, anche Dumfries senza identità. La cosa divertente è che ora in campionato c’è il nuovo Sassuolo di Dionisi, meno dezerbiano e magari più alla portata delle spirito “fisico” dell’Inter e della sua follia: con questo atteggiamento poteva perdere, ha rischiato di vincere, ora tutto è rimandato al ritorno. Sceriffi permettendo”.