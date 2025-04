Inter-show anche in Europa: scende ancora la quota del Triplete nerazzurro

6 minuti fa



L’ennesima notte da grande squadra, ormai una costante di tutta la stagione. L’Inter di Simone Inzaghi elimina il Bayern Monaco e si qualifica per la semifinale di Champions League. Ora il sogno, 15 anni dopo Mourinho, è un altro clamoroso Triplete, un’opzione alla portata secondo gli esperti che offrono a 14 e 14,5 il trionfo in Serie A, Coppa Italia e Champions dei nerazzurri, quota ancora in discesa rispetto al 16 del giorno dopo il successo di Monaco e dimezzata in due settimane.



Con il primo posto in Italia e la semifinale di ritorno da disputare contro il Milan in Coppa Italia, l’ostacolo più duro resta la Champions League, ma ritrovare – proprio come nel 2010 – il Barcellona in semifinale può essere il presagio di un’altra incredibile impresa.