L'Inter chiuderà salvo sorprese Francesco Acerbi come rinforzo in difesa. Fra i nomi papabili è sempre stato in corsa anche Manuel Akanji, ma la trattativa con il Borussia Dortmund si è rivelata impossibile. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha confermato al giocatore la volontà di continuare a trattare, ma a partire da febbraio quando sarà libero di firmare a parametro zero con un'altra squadra.