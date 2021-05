L'Inter o meglio i suoi tifosi, potranno festeggiare nuovamente lo scudetto in vista della sfida che sabato pomeriggio vedrà i nerazzurri affrontare la Sampdoria a San Siro. La festa criticatissima e spontanea andata in scena a Milano ha fatto seguito alla vittoria del titolo, ma non con l'Inter in campo, bensì in seguito alla non vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo."In previsione della prossima partita in casa dell'Inter, sabato prossimo alle 18 a San Siro contro la Sampdoria, si sono tenuti diversi incontri per approntare una strategia condivisa, con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i vertici delle forze dell'ordine e l'Inter.attraverso filtri delle forze dell’ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti.e quelle previste dalle norme anti-Covid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate".In risposta alle critiche dell'assessore al Welfare Letizia Moratti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha confermato gli incontri avvenuti per la celebrazione dello scudetto dell'Inter: "La politica, anche la vita, è piena di grandi interpreti del 'con il senno del poi'. Se ci fosse un campionato, penso che Letizia Moratti potrebbe vincere il titolo. Non corrisponde a realtà la notizia che è uscita, per cui sabato prossimo ci saranno delle zone rosse. Non ci saranno zone rosse.. Prevediamo un sabato caldino"."Nelle aree vicine alla zona San Siro vigerà anche il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento sarà vigente in zona Duomo presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione anti-assembramento. Resta invariato l'impegno nelle zone della movida, cioè Darsena, Colonne di San Lorenzo, corso di Porta Ticinese, corso Como, corso Garibaldi, corso Sempione, Arco della Pace e Brera".