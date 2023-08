Non solo il prezzo che il Chelsea fa per i suoi esuberi, adesso sulla strada di Trevoh Chalobah verso l'Inter c'è anche un problema di non poco conto per il difensore inglese, che in questa preseason ha sofferto varie noie al tendine d'Achille a partire dalla gara americana contro il Fulham e lunedì ha aggravato la sua condizione. Risultato: Chalobah dovrà stare fermo per circa un mese, cosa che lo rende meno appetibile sul mercato.