Zero gol e zero assist in 9 presenze stagionali. Il Marsiglia al decimo posto, a 11 lunghezze dal terzo, che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions. Le possibilità che Correa prosegua la sua avventura in Francia dopo quest’annata - sottolinea il Corriere dello Sport - sono già in caduta libera. Gli accordi presi con l'Inter lo scorso agosto, infatti, oltre al prestito oneroso da 2 milioni, prevedono per l’OM un diritto di riscatto fissato a 13 milioni, che, in caso di pass per la Champions, diventerebbe obbligo, ma a 11 milioni. Tutto molto complicato, nonostante sia trascorso solo il primo terzo di campionato.