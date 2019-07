Accostato più volte all'Inter come possibile alternativa ai colpi Dzeko e Lukaku, il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere sì in Serie A, ma non in nerazzurro. L'attaccante spagnolo è svincolato e come riporta il Daily Mirror è conteso fra un ritorno al Tottenham e un approdo a Roma dove è stato proposto sia ai giallorossi che alla Lazio.