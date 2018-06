È la Premier League la priorità di Darijo Srna, terzino destro classe ’82 che sta attualmente scontando la squalifica per doping avvicinandosi all'addio allo Shakhtar Donetsk, da cui si svincolerà a parametro zero dopo quindici anni di carriera in Ucraina. L'Inter e il Cagliari hanno sondato il terreno per il giocatore che però, come riferito da Sky Sport, sembra intenzionato a rifiutare entrambe le proposte in attesa di una chiamata dalla Premier.