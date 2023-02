Entro la fine del mese di febbraio, come riporta Tuttosport, l'Inter si aspetta una risposta da Stefan De Vrij per quel che riguarda la proposta di rinnovo del contratto. Il giocatore sta ragionando su tutte le possibili variabili e soluzioni: per il centrale olandese si sono mosse società da Inghilterra e Spagna, dove piace particolarmente al Villarreal.