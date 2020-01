L'Inter e Giroud, le parti si avvicinano. Il centravanti del Chelsea, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo i pochi minuti trovati in stagione, ha il via libera di Frank Lampard, che oggi in conferenza stampa ha ammesso che può partire anche senza sostituto, a patto che tutte le parti siano contente. L'Inter, il giocatore e, soprattutto per il manager dei Blues, il Chelsea. E un passo avanti è stato fatto.



LE CIFRE - Come riporta Sky Sport, Inter e Chelsea sono sempre più vicine: c'è un solo un milione di distanza, con i nerazzurri che offrono 4 milioni di euro più uno di bonus, e i londinesi che ne chiedono 5 più uno di bonus. Al francese contratto di due anni e mezzo, a patto che arrivi subito, a gennaio. E la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.