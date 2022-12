Edin Dzeko e l'Inter avanti insieme. Il centravanti bosniaco sembra destinato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Dzeko vorrebbe un nuovo accordo biennale, contro il rinnovo di un anno immaginato dal club: l'intesa sarà trovata a metà strada, con un accordo di un anno più opzione per il secondo.