Sarebbero dovuti arrivare oggi in ritiro, ma il Cagliari ha concesso 3 ulteriori giorni ai due nazionali uruguaiani, Godin e Nandez al rientro dalle vacanze dopo la Coppa America, riporta Gazzetta.it. Dietro potrebbe esserci una imminente partenza di entrambi: il centrocampista ex Boca in direzione Inter e l'ex capitano dell'Atletico Madrid verso la rescissione di un contratto che il Cagliari non può più permettersi.