Inter, si avvicina Zielinski

L'Inter è vicina a Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista polacco, nella sfida odierna contro la Salernitana, non è sceso in campo a causa di un affaticamento muscolare, anche se le sirene di mercato cominciano a farsi sentire.