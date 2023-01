Sono ore caldissime in casa Inter per il futuro di Milan Skriniar e, di conseguenza, per il suo eventuale sostituto. Il PSG è in Italia e sta aspettando il via libera per chiudere l'acquisto del centrale slovacco, ma il club nerazzurro prima di acconsentire all'addio vuole avere la certezza di avere in mano chi prenderà il suo posto in rosa con Merih Demiral dell'Atalanta ritenuto il candidato ideale.



FRENATA - Le parti hanno e stanno trattando principalmente sulla formula, ma va registrata in queste ore una brusca frenata. L'Inter non può offrire che un prestito con diritto di riscatto, mentre l'Atalanta continua a chiedere il titolo definitivo o l'obbligo a fine stagione. Sono ore caldissime e l'affare non è ancora saltato, ma senza l'ok definitivo per il turco anche Skriniar rischia di rimanere a Milano.