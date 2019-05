Romelu Lukaku è prossimo a salutare il Manchester United. L’attaccante belga vuole cambiare aria dopo le ultime difficili stagioni con i Red Devils. Su di lui c’è l’Inter: il club italiano è in pole position per assicurarsi il centravanti e sta cercando di trovare un accordo vantaggioso con la società inglese. Tuttavia, secondo il Daily Mail, la trattativa sembra essersi leggermente raffreddata. Colpa della distanza tra la richiesta del Manchester e l’offerta dei nerazzurri. La Juventus segue con attenzione gli sviluppi su questo fronte: i bianconeri sono interessati a Lukaku, ma sanno che il suo approdo a Milano potrebbe dare il via libera alla cessione di Icardi. Dunque, in base alla piega che prenderà la trattativa, il club campione d’Italia deciderà come muoversi sul mercato.