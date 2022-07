Il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, pensa al 3-4-1-2 come modulo base e per questo motivo i francesi hanno messo nel mirino il difensore dell'Inter, Milan Skriniar. Nonostante tutto, scrive l'Equipe, sembra complicarsi sempre di più l'arrivo del difensore slovacco in Francia. I nerazzurri sono fermi a una richiesta da 70 milioni di euro, cifra ritenuta irragionevole per il PSG, scrivono in Francia.