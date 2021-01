: dopo la vittoria in rimonta nel derby col Milan, sabato sera a San Siro arriva il Benevento di Filippo Inzaghi. Poi martedì prossimo ci sarà l'andata della semifinale con la Juventus e venerdì 5 febbraio l'anticipo di campionato a Firenze prima del ritorno in Coppa Italia sempre contro i bianconeri.Anche su questo fronte i discorsi si sviluppano su due piani paralleli. Mentre procede LEGGI QUI ), la dirigenza è sempre in contatto con la squadra per quanto riguarda il. I dirigenti nerazzurri hanno rassicurato i propri calciatori sul pagamento di luglio e agosto entro la fine del mese di gennaio, quindi già questa settimana. Poi nella prima metà di febbraio dovrebbero arrivare anche ottobre e novembre. Per quanto riguarda invece gli stipendi del 2021. All'ordine del giorno ci sono i diritti tv del campionato per il prossimo triennio 2021/2024, ma i club hanno già dato mandato al presidente Dal Pino diLavori in corso.