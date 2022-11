Strada in salita per Marcus Thuram all'Inter a gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach preferisce aspettare giugno per svincolarsi a parametro zero e scegliere la sua nuova squadra. A quel punto i nerazzurri dovranno fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco.