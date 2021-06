. L'8 luglio, data scelta da Simone Inzaghi per il raduno pre-campionato, è stata convocata un'assemblea che segnerà la definizione dei rapporti tra l'attuale proprietà, composta da Suning e da Lion Rock, e il fondo Oaktree.Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nuovi membri entreranno all'interno del CdA. Possibile, inoltre, una modifica di alcuni articoli dello statuto. L'articolo 6.2, in particolare, prevede che oggi un socio possa trasferire azioni solo dietro corrispettivo in denaro rendendo così difficoltoso acquistare le quote dell'Inter attraverso un pegno (soluzione che potrebbe adottare la stessa Oaktree). Verso la modifica anche l'art. 6.4 che assegna a qualunque socio titolare almeno del 10% il diritto di prelazione in caso di cessione di quote rilevanti. Lo stesso si dica per l'articolo 9.9 che definisce gli equilibri sulle maggioranze in assemblea e il potere assegnato ai soci di minoranza. A differenza di quanto avvenuto per Elliott con il Milan, Oaktree non dovrebbe vantare posizioni creditorie verso l'Inter, ma entrerebbe in possesso del club azionando il pegno sulla scatola lussemburghese.