Non arrivano ottime notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. La sua Inter, domani sera in trasferta a Salerno, dovrà fare a meno di due calciatori: Davide Frattesi e Juan Cuadrado. Per quanto riguarda il centrocampista, un lieve affaticamento lo terrà fuori per circa una settimana. A rischio la sua presenza contro il Benfica. Per il colombiano, invece, ancora problemi di tendinite.



IL COMUNICATO UFFICIALE SU FRATTESI - Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni.