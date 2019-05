Oltre a de Vrij e Politano, rischia di esserci un nuovo problema per Luciano Spalletti in vista della sfida di domenica sera, contro il Napoli. Come riporta Sky Sport, durante l'allenamento di questa mattina si è fermato Joao Mario. Nelle prossime ore verranno svolti gli accertamenti medici del caso, che chiariranno la gravità del suo infortunio.