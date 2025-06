Inter, si ferma Thuram: problema ai flessori, a rischio per gli Urawa Red Diamonds

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

L'impatto disull'esordio al Mondiale per Club dell'Inter non è stato sicuramente di quelli da incorniciare. Subentrato nella ripresa a Sebastiano Esposito l'attaccante francese, pur giocando da 9 più vicino alla porta di Lautaro Martinez, non è riuscito ad incidere risultando più imballato e lento del previsto. Oggi, dall'allenamento odierno che i nerazzurri stanno svolgendo negli Stati Uniti, è arrivata la spiegazione di questo piccolo flop.

Thuram, secondo quanto riportato da Sky Sport, non si è allenato con il resto della squadra e ha svolto soltanto la seduta di scarico in palestra in seguito ad unUn problema risolvibile e da gestire, ma che non può far allenare al meglio l'ex-Borussia Monchengladbach, spesso ago della bilancia delle sorti interiste in stagione.Se con il Monterrey l'idea di Chivu era quella di gestire le forze del francese, rientrato tardi dagli impegni con le nazionali, ora la gestione dovrà essere forzata, con il problema muscolare che potrebbe mettere Thuram a rischio per la gara con gli Urawa Red Diamonds in programma sabato 21 giugno alle 21 al Lumen Field di Seattle nello stato di Washington.