In attesa dell'ufficialità, l'sono già a lavoro per pianificare il mercato. L'ex amministratore delegato dellasta studiando le mosse sul mercato per soddisfare die ridurre il gap con i bianconeri. Una lista di nomi sulla quale Marotta si sta muovendo in vista della prossima estate, per farsi trovare pronto e bruciare la concorrenza.Dal possibile addio dial riscatto di Keita, fino a Candreva. Politano continua a convincere e corre verso la permanenza in nerazzurro, mentre sono tante le situazioni in bilico in vista della prossima stagione sugli esterni. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il croato non è più considerato incedibile: il Manchester United non ha mai smesso di seguirlo e, alla luce di un rendimento altalenante, ha perso lo status di incedibile. L'Inter potrebbe decidere di privarsi di lui davanti a una proposta di 35 milioni di euro. Situazione diversa per quanto riguarda: sul primo - sempre più fuori dalle gerarchie di Spalletti,c'è il forte interesse del Torino - pronto a prenderlo in prestito già a gennaio, mentre il senegalese non è riuscito a ritagliarsi molto spazio e difficilmente verrà riscatto per 34 milioni di euro dal Monaco.e Federico Chiesa. Nella lista di Marotta, sono loro gli obiettivi principali per quanto riguarda gli esterni d'attacco. Il francese classe 1995 può liberarsi per una cifra relativamente bassa, tenendo in considerazione il suo valore di mercato: nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ilha la possibilità di estendere il contratto per un'altra stagione grazie a una clausola unilaterale presente nell'attuale accordo, per non perderlo a zero. Discorso diverso per: il 21enne rappresenta il grande sogno dei nerazzurri, che devono però vedersela con molti club, tra cui la Juventus. La Fiorentina lo valuta circadi euro: una cifra importante che il club meneghino potrebbe decidere di investire per assicurarsi uno dei talenti più puri del calcio italiano, soprattutto in caso di addio di rivoluzione sulle ali.