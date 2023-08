Da zero a uno ad addirittura due: l'Inter dopo Pavard sembrava essere a posto con una rosa da due interpreti per ruolo, ma adesso i riflettori sono accesi in tutto e per tutto sul centrocampo, che potrebbe vedere addirittura sette interpreti candidati al ruolo di titolare. La prima idea porta a Tanguy Ndombelé del Tottenham in prestito, affare possibile senza partenze importanti ma legato ad un addio "minore" come quello di Lucien Agoumé. Parallelamente, c'è una questione da tenere sotto controllo con estrema attenzione.



SI MUOVE INZAGHI - Simone Inzaghi ha il suo titolare in cabina di regia, Hakan Calhanoglu. Tanto che un giovane di grandi prospettive ma di poca esperienza come Kristjan Asllani si ritrova ad avere pochissimo spazio. Per questo la possibilità di intavolare all'ultimo uno scambio di prestiti con Maxime Lopez del Sassuolo farebbe felice tutti: il tecnico dell'Inter avrebbe un'alternativa di maggiore spessore, quello dei neroverdi ritroverebbe un giocatore che ha avuto modo di osservare in Primavera ai tempi dell'Empoli. Solo che Asllani non è convinto, ed è proprio Inzaghi che sta cercando di far capire al ragazzo l'importanza di fare un anno da titolare in una piazza meno blasonata. Il mercato dell'Inter potrebbe chiudersi non con uno, ma con due colpi vicino alla sirena.