Nel futuro dell’Inter potrebbe esserci Tommaso Baldanzi, calciatore di proprietà dell’Empoli che tanto bene sta facendo in questa stagione in Serie A. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Baldanzi è giovane e italiano. Con il presidente Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano. Questi può essere una carta importante per ammortizzare il costo di Baldanzi, assistito da Federico Pastorello a cui Piero Ausilio ha affidato la pratica legata al riscatto di Acerbi con la Lazio e con cui sta discutendo del rinnovo di De Vrij. Il tutto senza dimenticare come per l’Inter sarebbe sostenibile ripetere in fotocopia, a livello di “impalcatura” dell’affare, l’operazione che ha portato Asllani a Milano (4 milioni per il prestito, 10 di obbligo di riscatto e 2 di bonus). In organico Baldanzi prenderebbe il posto di Correa, destinato alla cessione a prescindere da quanto accadrà a Inzaghi”.