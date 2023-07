Poteva essere un'opportunità di mercato non da poco, sia per l'affidabilità in porta, sia per le cifre che la Sampdoria avrebbe potuto chiedere. L'Inter, però, ha deciso per il momento di congelare la pista che porta ad Emil Audero. I blucerchiati hanno già ceduto Wladimiro Falcone al Lecce e ora si ritrovano con il suo estremo difensore classe '97 ancora in casa, per il quale, a questo punto, si potrebbe profilare anche una permanenza a Genova.



ALTRE SCELTE - Il club nerazzurro avrebbe deciso di virare la rotta per altre scelte tecniche. In pole resta sempre il nome di Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco. I bavaresi, tuttavia non sembrano avere fretta nel chiudere l'operazione, dal momento che l'unica urgenza, al momento, è quella che riguarda l'attaccante. È ancora il corso la trattativa col Tottenham per Harry Kane. L'Inter, dal canto suo, continua ad attendere che il Bayern trovi un sostituto dello svizzero. Nel frattempo il club nerazzurro continua a sedurre Anatolij Trubin dello Shakhtar, con cui sarebbe stato trovato un accordo per il prossimo anno.