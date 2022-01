Con l’inizio della nuova stagione, l’Inter libererà un paio di caselle in difesa e per questo motivo i nerazzurri sono al lavoro su qualche profilo che possa completare il reparto. Nelle ultime ore ai nerazzurri è stato accostato con insistenza Matthias Ginter, il difensore tedesco è da tempo sul taccuino della dirigenza e inoltre si libererà a zero dal Borussia Mönchengladbach, fattore, quest’ultimo, su cui Marotta è da sempre molto attento.



Ma se nelle ultime ore l’affare sembrava correre sulla pista giusta, ad oggi va invece registrata una frenata dell’Inter, che non è disposta ad assecondare le richieste economiche del calciatore. I nerazzurri ritengono Ginter un buon calciatore, ma non un top nel ruolo e per questo motivo non vorrebbero andare oltre i 3 milioni di ingaggio, anche perché a breve ci sarà da trattare il rinnovo di Skriniar ed è importante non rompere certi equilibri. Ecco perché il nome da tenere maggiormente in considerazione è quello del difensore della Lazio, Lui Felipe, anche lui in scadenza al prossimo giugno e con un ingaggio decisamente più alla portata. Per il biancocelesti ci sono anche le buone relazioni di Simone Inzaghi, che ritiene il brasiliano un calciatore con buoni margini di miglioramento.