Inter, si raffredda la pista Kayode?

23 minuti fa



L'Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo per quello che riguarda la corsia destra per la prossima stagione. Dumfries potrebbe infatti partire e proprio per questo Marotta è Ausilio hanno messo gli occhi su Michael Kayode, che quest'anno è letteralmente esploso alla Fiorentina andandosi a conquistare persino il posto da titolare nonostante la giovanissima età e a pochissima esperienza.



DUBBI - Tuttavia, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la trattativa non è così semplice. La Fiorentina chiede infatti un esborso economico piuttosto importante ed è per questo che l'Inter ha messo nel mirino anche altri profili come Wan-Bissaka dello United, il cui contratto scade nel 2026.