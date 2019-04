La presenza di Ausilio sugli spalti dello stadio di Bergamo per Atalanta-Fiorentina di ieri sera non deve distrarre: secondo il Corriere dello Sport, il profilo di Duvan Zapata interessa all'Inter ma per il momento i posti prioritari sarebbero riservati a Dzeko e Lukaku con i quali i nerazzurri intendono sostituire Icardi.