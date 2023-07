Tutto pronto per la ripartenza in casa Inter. Il club nerazzurro si appresta a vivere la stagione 2023-24, quella in cui Lautaro Martinez e compagni daranno l'assalto allo Scudetto mancato nelle ultime due annate. Il primo giorno di scuola sarà mercoledì 12 luglio quando alle ore 18, presso l’Inter HQ, ci sarà la presentazione della nuova stagione: a presenziare, e rispondere alle domande della stampa, anche il tecnico Simone Inzaghi e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta.