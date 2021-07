Prosegue la pre-seasonche oggi vivrà una giornata importante dato che al termine dell'allenamento congiunto con laci sarà una mini amichevole in cuitesterà altri dei membri del gruppo che si sono aggregati nelle ultime ore. Oltre ad Hakan Calhanoglu che farà il suo esordio, e Stefan de Vrij, ci sarà uno scampolo di gara, probabilmente, anche perdopo le vacanze post-Europeo disputato con la Croazia.Il centrocampista croato è ancora al centro del progetto tecnico dell'Inter e anche con Simone Inzaghi sarà fra i protagonisti, ma c'è un'urgenza ulteriore per il suo futuro perchéal termine cioè dell'attuale annata, e per cui non è ancora stata trovata un'intesa.La volontà di entrambe le parti è ovviamente quella di arrivare ad un accordo, ma la distanza ancora c'è.anche per il legame dimostrato con i nerazzurri e per i risultati raggiunti la passata stagione. L'Inter è pronta ad accontentarlo con. Una priorità che non si trasformerà in fretta. L'Inter e Brozovic vogliono proseguire insieme, ma per l'accordo c'è ancora tempo.