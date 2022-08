Henrik Mkhitaryan è stata forse la nota meno lieta di questo inizio di stagione in casa Inter. Il centrocampista arrivato dalla Roma dopo un precampionato privo di grosse scintille si è fermato in seguito alla gara vinta in extremis contro il Lecce per un problema muscolare alla coscia destra. Un peccato perché nelle gerarchie di Simone Inzaghi l'armeno aveva già occupato la casella di primo rincalzo alle spalle del confermatissimo trio Barella-Brozovic-Calhanoglu.



DI NUOVO IN CAMPO - La prima diagonsi per questo stop parlava di almeno due settimane di assenza con il derby contro il Milan nel mirino. E invece, riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Mkhitaryan si è rivisto in campo, per un allenamento in solitaria, ma che porta comunque ottime indicazioni per il suo percorso di recupero. Di fatto sarà quasi impossibile vederlo già in campo in una sorta di derby contro la Lazio venerdì, ma è probabile che minuti gli possano essere garantiti contro la Cremonese per poi averlo al 100% nel derby contro il Milan. La parola d'ordine resta "nessuna fretta" il quadro clinico e lo storico dell'armeno impongono pazienza, ma c'è fiducia in un rientro anticipato.