La Roma ha concesso il nulla osta e così Edin Dzeko, dopo tre giorni trascorsi a lavorare agli ordini di Inzaghi ma in attesa dell'ufficialità del suo trasferimento, ha potuto esordire finalmente con la maglia dell'Inter. Il segnale che il problema relativo alle ultime pendenze economiche col club giallorosso - il pagamento di una mensilità da 600.000 euro - è vicinissimo alla risoluzione.



Già nelle prossime ore, Inter e Roma potrebbero pubblicare i rispettivi comunicati ufficiali per annunciare il passaggio di Dzeko in nerazzurro, per un indennizzo di circa 2 milioni di euro. Il calciatore bosniaco ha già firmato invece un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione.