: il labor limae del ds nerazzurro Pieroper portare a Milano ilche ha saputo forgiarne al meglio le qualità durante le stagioni in cui lo ha allenato alla Romacontinua incessante.mentreandranno infatti in scena, per provare a dare un'accelerata all'affare.contropartita tecnica gradita ora dalla Roma e per la quale c'è già stato un incontro nella giornata di venerdì.- La valutazione di Nainggolan da pate della Roma è di, più o meno la cifra che era disposto a pagare lo scorso gennaio il: cifra alla quale l'Inter si avvicinerebbe parecchio con questa modalità, ma che non andrebbe ancora a toccare.tanto che, mentre, ovvero la 22 con il più in mezzo, perché la 4 ritirata in onore di JavierAnche il centrocampista ha confessato ai supporter giallorossi che lo pregavano di restare che l"Mi vogliono vendere...". Il belga è stizzito con la Roma per il modo in cui è statoa solo un anno dal rinnovo contrattuale:@AleDigio89