I giorni passano, il tempo stringe. L'Inter lavora per arrivare a una cifra tra i 30 e i 40 milioni entro il 30 giugno attraverso le plusvalenze con l'obiettivo di mantenere il bilancio in linea con i parametri del fair play finanziario. Una parte di questi soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi. Il club belga vuole prendere il difensore classe '99 a titolo definitivo dopo averlo avuto in prestito per un anno e mezzo (31 presenze e 2 gol). Secondo il Corriere dello Sport c'è distanza tra domanda e offerta: i nerazzurri chiedono circa 18/20 milioni, lo Standard ne offre 15. In settimana potrebbe esserci il contatto decisivo per la cessione di Vanheusden, arrivato nel 2015 proprio dalle giovanili dello Standard Liegi per circa un milione. Lo stesso percorso potrebbe farlo anche il centrocampista classe ​'99 ​Xian Emmers, a titolo temporaneo.



GLI ALTRI - Nei prossimi giorni dovrebbe essere riscattato anche Politano dal Sassuolo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro: nell'affare potrebbe rientrare anche un Primavera tra Gavioli, Pompetti e Vergani. Il club nerazzurro dovrebbe riacquistare anche Radu e Salcedo dal Genoa, lasciandoli tutti e due in prestito ai rossoblù.