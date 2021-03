L'Inter non può fare a meno di Christian Eriksen, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Gagliardini è stato rilevato da Eriksen e non per caso qualche attimo dopo l’Inter ha abbattuto il muraglione granata. Eriksen ha verticalizzato per Lukaku, che ha servito Lautaro, steso con imperizia da Izzo. Rigore trasformato da Lukaku con la solita freddezza, ma la palla da cui tutto ha avuto origine, quella del danese, non crediamo che Gagliardini l’avrebbe giocata. Siamo al secondo indizio in due partite: contro l’Atalanta il gol di Skriniar era arrivato su un corner di Eriksen fresco di ingresso, ieri la trama si è ripetuta. Si comincia a notare una certa Eriksen- dipendenza”.