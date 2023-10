in questi giorni. E' questa la decisione dell'che, come riferisce DAZN, ha scelto di non far parlare nessun tesserato prima della sfida di San Siro.Una mossa dettata dal clima già incandescente che ha accompagnato l'avvicinamento a questa gara., bersaglio di insulti e critica da parte dei tifosi nerazzurri ma anche al centro di una polemica sorta tra le due società, con le parole dia criticare il comportamento dell'Inter.