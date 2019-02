Con un comunicato di poche righe l'Inter comunica che il nuovo capitano sarà Samir Handanovic. Silurato, dunque, Mauro Icardi, cui aveva dato la fascia Roberto Mancini. Negli ultimi giorni erano state diverse le voci che avevano fatto discutere all'interno dello spogliatoio e molto hanno infastidito anche alcune dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e agente del capitano, che dagli studi di Tiki Taka aveva spiegato: “Al rinnovo di contratto preferirei che arrivasse qualcuno che gli metta cinque palloni a partita per far gol”. Parole che non hanno sicuramente fatto piacere al resto dello spogliatoio nerazzurro.

Così l'Inter ha scelto per una soluzione drastica, anche perché le continue voci di rinnovo, che si ripetono da anni, sempre in modi e toni che non piacciono alla società nerazzurra, poco si legano all'immagine di un capitano. La fascia andrà sul braccio di Samir Handanovic.