Inter, Simone Inzaghi ha sciolto tre dubbi e corre un rischio: la formazione titolare contro la Lazio

Simone Inzaghi si era riservato un’ultima notte di riflessione prima di sciogliere gli ultimi dubbi sull’undici titolare da mandare in campo questa sera - calcio d'inizio alle 20 italiane all’ Al Awwal Park Stadium - contro la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il tecnico nerazzurro ha risolto i ballottaggi che resistevano in favore di Benjamin Pavard, Nicolò Barella e Matteo Darmian. Sarà dunque il difensore francese ex Bayern Monaco a completare il pacchetto arretrato davanti a Sommer insieme ad Acerbi e Bastoni, mentre le condizioni fisiche ancora non ottimali di Dumfries - reduce dall’infortunio muscolare di inizio dicembre - hanno portato alla scelta di Darmian come esterno di destra nel centrocampo a cinque.



IL RISCHIO - Inzaghi sceglie infine di correre il rischio di schierare dal primo minuto il diffidato Barella, che in caso di cartellino giallo non salterebbe l’eventuale finale di lunedì 22 gennaio contro il Napoli ma il prossimo turno di campionato contro la Fiorentina del 28, mandando nuovamente in panchina Frattesi. Per il resto la formazione dell’Inter riparte dalle certezze consolidate, come l’utilizzo di Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, di Dimarco e non Carlos Augusto sulla corsia mancina e la coppia di attaccanti consolidata, quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che nel corso della stagione hanno realizzato complessivamente 29 gol in tutte le competizioni in cui sono stati coinvolti.



L'UNDICI COMPLETO - La sempre più probabile formazione dell’Inter contro la Lazio vedrà dunque Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo, con Lautaro e Thuram davanti.