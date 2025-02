Inter, Simone Inzaghi: "Proviamo a regalarci un sogno in Champions League"

AFP via Getty Images

ha parlato in seguito al sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, che ha tracciato la strada dei nerazzurri verso i quarti della più grande competizione europea per club:, giustiziere dei 'cugini' del Milan al Playoff post fase campionato.- "Torniamo a giocare la Champions League, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato., siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita." ha spiegato il tecnico ai canali ufficiali della società nerazzurra.

. Definito anche quello che potrebbe essere il prosieguo del cammino dei meneghini in questa Champions League,