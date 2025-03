Inter, Simone Inzaghi vince la Panchina d'Oro: battuto Gasperini, che merita un premio speciale

. Il tecnico piacentino, che ha condotto lalla vittoria del ventesimo scudetto nella propria storia, si aggiudicassegnata oggi a Coverciano,- Inzaghi (26 voti) supera così Gian Piero(14) e Vincenzo(4). Il tecnico dell’Atalanta, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League, merita però un premio speciale: "Con risultati così non è solo il lavoro di un allenatore, ma di tutta la società e lo staff. E dietro poi c'è una città, ripenso alla gioia di Bergamo. E' stato un percorso fantastico che mai ci saremmo aspettati, l'abbiamo creato gara dopo gara. Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po' in difficoltà. Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c'è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace.to. Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno"

