Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, parla al Corriere della Sera di Mauro Icardi e Wanda Nara: "Bisogna esserci dentro per giudicare, però non è per niente semplice gestire certe situazioni. Se Wanda Nara non fosse andata, ogni domenica sera, in tivù a parlare di calcio forse la situazione non sarebbe precipitata. Del rinnovo del contratto del marito, con tanto di cifre, non si discute in pubblico, ma nella sede dell’Inter. La moglie di Icardi ha fatto delle considerazioni sulla squadra che non saranno sicuramente piaciute a qualche compagno di Icardi".



SU PERISIC - "Nemmeno esiste che uno a dicembre vada in sede e ponga un ultimatum, chiedendo di essere ceduto a gennaio. Anche se ci sono dei problemi si porta a termine la stagione. Mi spiace che qualcuno non si renda conto che l’Inter è un grande club e farne parte è un’enorme gratificazione. Servirebbe più buonsenso e voglia di sacrificarsi da parte di molti"