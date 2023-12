Mercato movimentato in casa Inter. Come riporta il Corriere della Sera, l'Inter starebbe per stringere per Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, che arriverebbe da svincolato I nerazzurri lo hanno bloccato per giugno, ma sono in atto alcune riflessioni su Sanchez e Arnautovic, anche perché il cileno avrebbe ricevuto offerte dall’Arabia Saudita.