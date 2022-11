Il Siviglia sta già iniziando a programmare il mercato di gennaio. La squadra spagnola, in piena zona retrocessione, ha bisogno di rinforzare la sua rosa per togliersi dalle zone basse della classifica. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la dirigenza andalusa ha messo gli occhi su Roberto Gagliardini, 28enne centrocampista dell’Inter, il cui futuro sulla sponda nerazzurra di Milano è sempre più in bilico.