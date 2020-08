L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le lacune che l'Inter dovrà colmare nel prossimo mercato.



“Riavvolgiamo ora il nastro: chi a marzo, prima del lockdown, dopo il k.o. con la Juve, avrebbe pensato di trovarsi qui ad agosto? Forse tutti ci avrebbero messo la firma, secondo posto compreso. Nell’albo d’oro però non resta niente, anzi per l’Inter s’allunga la striscia di stagioni a secco: l’ultimo successo resta la Coppa Italia 2011. Da questa sera s’è capito che per il salto definitivo di qualità manca ancora qualcosa. Servono giocatori di personalità in mezzo al campo. Servono forze nuove in difesa”.